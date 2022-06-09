Фото: архив КП

В Саратове должникам отключили воду. Об этом сообщает «КВС».

В виду задолженностей, приостановлена подача воды в домовладения на Стрелковой (задолженность составляет более 16 тыс. руб.), Кузнечной (61 тыс.), Посадского (29 тыс.), Валовой (26 тыс.), 4-й Силикатной (18 тыс.), Локомотивной (15 тыс.), Широкой (14 тыс.), 2-м Спортивном пр. (15 тыс.), 2-й Речной (27 тыс.), 3-й Речной (12 тыс.), Ягодной (15 тыс.)

Владельцы трех домов погасили большую часть задолженности и оформили рассрочку оставшихся платежей; еще четырех - оплатили задолженности на месте через переносной терминал.

Собственник дома на 1-й Речной, ранее отключенного от водоснабжения, погасил долг в 30 тысяч полностью и оплатил затраты на повторное подключение. Ему восстановили подачу воды.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.