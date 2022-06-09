Самый массовый экзамен по выбору пишут сегодня саратовские выпускники

ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 9 июня, саратовские выпускники 11 классов пишут самый массовый экзамен по выбору.

В 10:00 стартует ЕГЭ-2022 по обществознанию. На него записался 5171 участник (выпускников текущего года – 5128, выпускников прошлых лет – 43). Единый государственный экзамен проводится с 67 пунктах.

136 членов государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) будут следить за порядком. На экзамен отводится 3,5 часа. Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 25 заданий. Официальный день объявления результатов ЕГЭ в регионе – не позднее 24 июня 2022 года.

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