Михаил Исаев: нужно поднимать среднюю зарплату

Михаил Исаев

Вчера, 8 июня, в рамках постоянно действующего совещания при Михаиле Исаеве в Саратове обсудили реализацию инвестиционных проектов и создание рабочих мест.

- У нас по итогам 2021 года в Саратове высокая зарплата: 46 800 рублей. Однако она недостаточная на сегодняшний день. Нам надо поднимать среднюю зарплату, - отметил Михаил Исаев.

Глава города поручил проработать данный вопрос экономическому блоку вместе с главами районных администраций и советами директоров предприятий.

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