В Саратове создадут 4,5 тысячи новых рабочих мест

Михаил Исаев

Вчера, 8 июня, на постоянно действующем совещании при главе Саратова обсудили реализацию инвестиционных проектов и создание рабочих мест в городе.

- В инвестиционном портфеле города находится 42 инвестиционных проекта на общую сумму 102 миллиарда рублей. Срок реализации части проектов рассчитан до 2030 года. В результате планируется создание более 4,5 тысяч рабочих мест. Ожидаемый фонд оплаты труда составит более 200 миллионов рублей с прогнозируемыми налоговыми поступлениями порядка 107 миллионов рублей, - заявил заместитель главы администрации города по экономическим вопросам Алексей Никитин.

Сейчас в Саратове средняя численность сотрудников крупных и средних организаций составила свыше 217 тысяч человек, средняя заработная плата за 2021 год – более 46 тысяч рублей, что почти на 10 процентов больше, чем в 2020 году.

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