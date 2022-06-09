Игорь Прокопьев

В спецоперации на Украине погиб энгельсский десантник Игорь Прокопьев. Об этом сообщает администрация Энгельсского района

Сегодня, 9 июня, в Энгельсе состоялось прощание с Игорем Прокопьевым, Гвардии рядовым воздушно-десантных войск, погибшим во время спецоперации на территории Украины.

Игорь Прокопьев родился в 1996 году в Энгельсском районе, обучался в школе № 12 г. Энгельса. В 2017 году Игорь был призван на срочную службу, в дальнейшем по зову сердца с чувством долга и патриотизма продолжил службу на контрактной основе.

Сообщается, что за отличие в службе, верность присяге, дисциплину и личные инициативы Игорь Прокопьев был отмечен знаком «Отличник сухопутных войск». Гвардии рядовой принимал участие в Параде Победы.

Игорь Прокопьев посмертно представлен к Государственной награде Орден Мужества - за самоотверженность, мужество, проявленные при исполнении воинского долга. Администрация Энгельсского района выражает соболезнования семье погибшего.

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