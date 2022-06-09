Фото: Управление по делам ЗАГС

В День России поженятся 12 пар саратовцев. Об этом информирует Управление по делам ЗАГС Саратовской области.

Сегодня, 9 июня, опубликован график работы отделов ЗАГС области в предстоящие праздничные дни, приуроченные ко Дню России. 11 июня, в субботу, во всех отделах ЗАГС рабочий день будет сокращен на 1 час.

С 12 по 14 июня во всех отделах ЗАГС области, кроме специализированного отдела ЗАГС «Дворец бракосочетаний» Саратова, объявлены выходные дни.

-В праздничный день — День России — во «Дворце бракосочетания» Саратова 12 пар влюбленных планируют зарегистрировать отношения, — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

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