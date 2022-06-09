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В Шумейку пойдут дополнительные автобусы. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

С 10 июня автобусы №379 (ж\д вокзал Саратова – село Шумейка) будут курсировать по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Связано это с многочисленными просьбами дачников.

От вокзала в Шумейку рейсы пойдут в

среду и пятницу: 07:00, 14:00, 17:30.

субботу 06:45, 09:45, 17:30.

воскресение 06:45, 13:30, 17:30.

Из Шумейки в Саратов автобусы отправляются в

среду и пятницу: 09:00, 15:30, 19:00.

субботу 08:15, 11:15, 19:00.

воскресение 08:15, 15:00, 19:00.

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