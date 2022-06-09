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В Саратовской области коронавирус унес жизни еще двух человек. Об этом сообщает минздрав региона.

Сегодня, 9 июня, стало известно о еще двух жертва коронавирусной инфекции. Это два пенсионера - 71-летний мужчина и 78-летняя женщина.

Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 5977 граждан.

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