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Директора саратовской компании «Платеж-Сервис» заподозрили в присвоении 12 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры

В результате действий работников прокуратуры и сотрудников органов внутренних дел оперативным путем установлено, что руководитель ООО «Платеж-Сервис», занимающийся сбором денег с жильцов многоквартирных домов в Саратове за коммунальные услуги, часть этих денег – 12 миллионов рублей - присвоил себе и потратил по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело.

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