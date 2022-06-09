Фото: телеграм-канал правительства области

Роман Бусаргин: в Саратовской области экспорт превысил отметку в 2 миллиарда долларов. Об этом стало известно на встрече с победителями конкурса «Экспортер года».

Вчера, 8 июня, временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин встретился с победителями конкурса «Экспортер года» на энгельсском предприятии «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ».

Руководители предприятий обсудили с главой региона ряд направлений поддержки. В их числе – возможность субсидирования транспортной составляющей экспорта, взаимодействие производителей с НИОКРами при вузах. Прозвучала инициатива создать «биржу предложений», куда могли бы обратиться инновационные предприятия с заказами для учёных на разработку востребованных технологий.

Роман Бусаргин поручил профильным зампредам проработать каждое из предложений саратовских предпринимателей.

По словам директора завода Андрея Цыпина, в данный момент решаются вопросы закупки деталей микроэлектроники, но энгельсское предприятие останется в топе.

— На базе правительства области создается штаб, который будет помогать решать трудности, в том числе, в поставках комплектующих, восстановлении технологических цепочек. Многие предприятия уже переходят на российские аналоги, - сообщает Роман Бусаргин.

По словам врио губернатора, в 2021 году в Саратовской области экспорт вырос на 65 процентов и превысил отметку в 2 миллиарда долларов.

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