В Саратове опубликовали афишу мероприятий ко Дню России

День России

Администрация Саратова опубликовала афишу мероприятий ко Дню России, который пройдет 12 июня.

9 – 10 июня проходит чемпионат и первенство города по футболу.

10 июня в 10:00 в сквере «Рубина» состоится праздничный концерт «Горжусь тобой, моя Россия!»

11 июня в 12:00 в Парке Победы состоится историческая игра «Объединяющая народы».

В эти дни будут и другие мероприятия.

12 июня по всему городу будут идти праздничные концерты. С полной программой мероприятий можно ознакомиться в нашем Телеграм-канале.

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