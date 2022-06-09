В Саратове опубликовали афишу мероприятий ко Дню России

День России
Администрация Саратова опубликовала афишу мероприятий ко Дню России, который пройдет 12 июня.
9 – 10 июня проходит чемпионат и первенство города по футболу.
10 июня в 10:00 в сквере «Рубина» состоится праздничный концерт «Горжусь тобой, моя Россия!»
11 июня в 12:00 в Парке Победы состоится историческая игра «Объединяющая народы».
В эти дни будут и другие мероприятия.
12 июня по всему городу будут идти праздничные концерты. С полной программой мероприятий можно ознакомиться в нашем Телеграм-канале.
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