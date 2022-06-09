В Кировском районе за вечер сбили двух мужчин

ДТП напротив дома № 7 по улице 4-я Выселочная

Вчера, 8 июня, в Кировском районе Саратова сбили двух мужчин, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Первая авария произошла в 18:45 напротив дома № 7 по улице 4-я Выселочная. 45-летний пешеход переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, когда его сбил автомобиль Chevrolet, за рулем которого сидел 40-летний мужчина.

Вторая авария случилась в 17:18 напротив дома № 52/67а по Большой Казачьей. 35-летний водитель автомобиля ИЖ 2715 сбил 53-летнего мужчину.

В результате ДТП оба пострадавших госпитализированы в больницу.

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