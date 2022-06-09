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Здоровье9 июня 2022 6:54

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 97 человек

Чаще всего заболевали пожилые люди - 35 заболевших старше 65 лет
Евгений Бадиков
Фото: оперштаб

Фото: оперштаб

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 97 человек. Об этом сообщает оперштаб региона.

Всего в Саратовской области с начала пандемии коронавирусом заразились 253 276 человек, из них за прошедшие сутки - 97 больных.

У 18 новых заболевших выявлена пневмония. Больше всего новых пациентов из Саратова и Энгельса - 32 и 26 соответственно.

Чаще всего заболевали пожилые люди - 35 заболевших старше 65 лет.

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