В Саратове на время закроется регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД

26 июня 2022 в Саратове закроется регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД, о чем сообщает Госавтоинспекция Саратовской области.

Учреждение приостановит работу с 9:00 до 15:00 по московскому времени, когда будет недоступен сервис Федеральной информационной системы Госавтоинспекции МВД России (ФИС ГИБДД-М). На сервере пройдут технические работы.

Госуслуги в РЭО ГИБДД УМВД России по Саратову в этот день не предоставляются.

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