В Заводском районе «Приора» сбила 12-летнюю девочку

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 8 июня, в Заводском районе Саратова «Лада Приора» сбила 12-летнюю девочку. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 18:55 напротив дома № 1 на проспекте Энтузиастов. 58-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 12-летнюю девочку.

В результате ДТП пострадавшая госпитализирован в медицинское учреждение.

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