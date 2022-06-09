Фото: Архив КП
Без воды остались жители Волжского района. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС»
Сегодня, 9 июня, жители несколько улиц Волжского района Саратова остались без воды из-за аварии на водопроводе на пересечении улиц Хвесина и Малой Горной.
Для работ на коммуникациях ограничено холодное водоснабжение абонентов в квадрате улиц Хвесина — Большая Затонская — Соколовая — Малая Горная.
Воду коммунальщики обещают вернуть в 24:00.
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