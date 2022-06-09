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Происшествия9 июня 2022 5:43

В Балаково водитель врезался в столб и погиб

Произошло смертельное ДТП в Балаковском районе
Наталия Калинина
Фото: ДТП в Балаково

Фото: ДТП в Балаково

Вчера, 8 июня, в Балаково водитель врезался в столб и погиб. Об этом сообщает ГУ ГИБДД по Саратовской области.

Авария произошла в 8:20 по адресу Транспортная 8б. В тот день 28-летний водитель автомобиля DEO Nexia врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

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