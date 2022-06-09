Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 июня 2022 4:53

В Ленинском районе Саратова загорелся девятиэтажный дом

Пострадавший мужчина госпитализирован в ожоговый центр.
Евгений Бадиков

В Ленинском районе Саратова загорелся девятиэтажный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

Вчера вечером, 8 июня в Ленинском районе Саратова загорелся девятиэтажный дом. В ведомстве уточняют, что огонь вспыхнул в квартире на первом этаже дома №2 на улице Бардина.

Тушением пожара занимались три расчета пожарной охраны.

Пострадавший мужчина госпитализирован в ожоговый центр.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.