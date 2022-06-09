В Ленинском районе Саратова загорелся девятиэтажный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

Вчера вечером, 8 июня в Ленинском районе Саратова загорелся девятиэтажный дом. В ведомстве уточняют, что огонь вспыхнул в квартире на первом этаже дома №2 на улице Бардина.

Тушением пожара занимались три расчета пожарной охраны.

Пострадавший мужчина госпитализирован в ожоговый центр.

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