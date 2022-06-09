Облачно и сухо будет в Саратове в четверг. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Сегодня, 9 июня, в Саратове температура колеблется от +13 с утра до +25 градусов днем. Утром будет ясно, с обеда небо затянуть тучи. Ветер дует северо-западный со скоростью 4-6 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Саратовской области будет переменная облачность, в на севере области могут быть дожди. Дует северный/северо-западный ветер с отдельными порывами до 14 м/с. Утром будет от +8 до +13 градусов, а днем температура воздуха прогреется до +21 +26 градусов.

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