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Происшествия8 июня 2022 18:05

В Заводском районе сбили двенадцатилетнюю девочку

Сообщается, что девочка пересекал дорогу по пешеходному переходу
Евгений Бадиков
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Заводском районе сбили двенадцатилетнюю девочку. Об этом информирует госавтоинспекция Саратова.

Сегодня, 8 июня, в 19:10 на проспекте Энтузиастов. мужчина 1964 года рождения за рулем автомобиля Lada Priora сбил 12-летнюю девочку. ДТП произошло напротив напротив дома №1. Сообщается, что девочка пересекал дорогу по пешеходному переходу.

В результате происшествия пострадавшую доставили в медучреждения.

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