Корсовет 8.06.2022
В Саратовской области дошкольники стали чаще болеть коронавирусом. Сегодня, 8 июня, в Саратове прошло очередное заседание корсовета, где глава регионального корсовета Ольга Кожанова озвучила такие данные.
- Показатель заболеваемости в регионе снизился, но при этом остается выше среднего по России. Рост заболеваемости фиксируется в возрастной группе от 1 года до 6 лет. В группе от 18 до 25 лет наблюдается снижение заболеваемости, - заявила Кожанова.
Глава ведомства отметила, что руководителям детских садов и других учреждений нужно внимательнее относиться к противовирусным мерам.
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