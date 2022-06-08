В Балаково простятся с погибшим на Украине двадцатилетним солдатом

Александр Арбузов
В Балаково простятся с погибшим на Украине уроженцем села Матвеевка. Об этом сообщил глава Балаковского района Сергей Грачев.
Завтра, 9 июня, в 11:00 в Кафедральном соборе Святой Троицы состоится прощание с Александром Арбузовым, 20-летним контрактником из села Матвеевка.
— Завтра в Свято-Троицком кафедральном соборе города Балаково состоится прощание с героем - сообщил Грачев.
Сообщается, что солдат погиб 25 марта 2022 года.
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