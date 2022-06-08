В Саратовской области проходит опрос по самым востребованным профессиям

В Саратовской области прошел опрос по самым востребованным и актуальным профессиям. В нем могут поучаствовать организации, занятые инвестиционными и инфраструктурными проектами, значимыми для региона, а также системообразующие предприятия региона.

Опрос проводится с 6 июня до 22 июля.

Полученная информация поможет определить самые востребованные профессии для организации обучения и переподготовки кадров.

Анкета опроса размещена по ссылке: https://regionaljobs2022.vcot.info/.

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