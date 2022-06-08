«Работа есть!»: в Саратовской области продолжается работа мобильных центров занятости

Работа в Саратовской области

С момента старта акции консультации специалистов центров занятости получили почти две тысячи жителей области, из них 1,2 тысячи обратились по вопросам трудоустройства, более 700 человек интересовались профобучением.

В Саратове сегодня мобильные центры находятся в ТЦ «Форум» и «Хеппи Молл» а также в сквере имени Марины Расковой.

С начала года через областную службу занятости населения трудоустроено порядка 10 тысяч человек, на портале «Работа России» размещено почти 31 тысяча вакансий. С возможностями Единой цифровой платформы «Работа в России» можно ознакомиться по адресу trudvsem.ru

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