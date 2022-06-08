Фото: СУ СКР

В Пугачеве обнаружен труп мужчины. Об этом сообщает СУ СКР по региону

Сегодня днем, 8 июня во дворе дома по улице Вокзальной в Пугачеве обнаружили труп 46-летнего мужчины.

Следователем СК совместно с судмедэкспертом проведен осмотр места происшествия. В ходе осмотра на теле мужчины обнаружены телесные повреждения и ссадины на лице.

Назначена судмедэкспертиза.

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