Фото: СУ СКР
В Пугачеве обнаружен труп мужчины. Об этом сообщает СУ СКР по региону
Сегодня днем, 8 июня во дворе дома по улице Вокзальной в Пугачеве обнаружили труп 46-летнего мужчины.
Следователем СК совместно с судмедэкспертом проведен осмотр места происшествия. В ходе осмотра на теле мужчины обнаружены телесные повреждения и ссадины на лице.
Назначена судмедэкспертиза.
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