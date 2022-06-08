Встреча в центре соцобслуживания

Жителям отдаленных сел Саратовской области рассказали о секретах активного долголетия. Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

«Мобильная бригада» комплексного центра соцобслуживания Ершовского района побывала в селе Антоновка. Сотрудники провели для пенсионеров экскурсию по центру, побывали на «Учебной кухне», в пункте проката спортивного оборудования, комнате психологической разгрузки.

Пожилые люди посетили мастер-класс творческой мастерской «Доброцентр» по рисунку и чаепитие.

- В нашем центре можно заняться спортом, творчеством, получить психологическую поддержку, просто пообщаться. Приятно порадовать наших пенсионеров, - рассказала директор центра Светлана Заруба.

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