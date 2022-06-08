Начальник ГУ МВД по Саратовской области получил звание генерал-лейтенанта полиции

Николай Ситников
Начальник ГУ МВД по Саратовской области Николай Ситников получил звание генерал-лейтенанта полиции. Соответствующий приказ 4 июня подписал Владимир Путин.
Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию присвоения высших специальных званий.
- Каждый из вас прошел долгий путь и способен на решение самых сложных задач. Рассчитываю, что и далее будете делать все от вас зависящее для укрепления законности и правопорядка, - заявил Глава МВД России и пожелал коллегам успехов в службе.
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