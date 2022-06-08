Роман Бусаргин на Новой Набержной

Благоустройство саратовского пляжа закончат до 1 июля. Такую задачу поставил врио главы региона Роман Бусаргин по итогам рабочей планерки на набережной.

Сейчас рядом с новым пляжем идет строительство летнего кинотеатра и административного здания. В нем расположатся смотровая площадка, кафе, комната матери и ребенка, пункт полиции. Все здания будут в муниципальной собственности. Идет дооснащение мест отдыха, которые будут окончательно готовы 17 июня.

Пляж все санитарные разрешения, но пока что функционирует как солярий из-за низкой температуры воды. Ожидается, что купальный сезон будет открыт через несколько недель, как только Волга достаточно прогреется.

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