Дмитрий Плеханов о работе с обращениям жителей: отписки больше не приму

Заседание в Энгельсе

Сегодня, 8 июня, в администрации Энгельсского муниципального района прошло очередное заседание постоянно действующего совещания в рамках которого был вынесен на повестку вопрос работы администрации с обращениями жителей. Глава района Дмитрий Плеханов назвал практику неинформативных отписок недопустимой.

- Часто поступают на подпись ответы на обращения жителей, где нет никакой конкретики. Полторы страницы перечисления законов со всеми актами, а в конце приписка: проблему решим после поступления бюджетных средств. Учитывая ситуацию в финансовом секторе у нас, это просто отписка. Такие я подписывать не собираюсь, - заявил Плеханов.

В качестве примера возможного решения было предложено давать людям детальные ответы по проблеме, даже если ее решение в ближайшей перспективе невозможно по обьективным причинам. Также рекомендовано давать жителям района конкретные адреса и телефоны организаций, куда можно обратиться, таким образом, чтобы это не противоречило антимонопольному законодательству.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.