Фото: Архив КП
За сутки от коронавируса скончалась 84-летняя жительница Саратовской области. Об этом информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Всего по данным на 8 июня в Саратовской области от COVID-19 скончались 5975 граждан.
В прошедшие сутки скончалась 84-летняя пожилая женщина — уточнила официальный представитель минздрава области Анастасия Усова.
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