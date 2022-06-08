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Здоровье8 июня 2022 9:10

За сутки от коронавируса скончалась 84-летняя жительница Саратовской области

Общее число жертв достигло 5975 человек
Евгений Бадиков
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

За сутки от коронавируса скончалась 84-летняя жительница Саратовской области. Об этом информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Всего по данным на 8 июня в Саратовской области от COVID-19 скончались 5975 граждан.

В прошедшие сутки скончалась 84-летняя пожилая женщина — уточнила официальный представитель минздрава области Анастасия Усова.

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