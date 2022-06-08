Фото: СУ СКР

В Саратове нашли изнасилованную и замурованную в бетон девушку. Об этом информирует пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В ночь на 8 июня в Заводском районе Саратова нашли тело 20-летней девушки. Пропавшая без вести 6 числа девушка была замурована в бетон в подвале гаражного кооператива «Юбилей». На теле жертвы обнаружены множественные следы от ударов, в том числе и по голове.

По подозрению в совершении страшного преступления задержан 45-летний саратовец. Возбуждено уголовное дело за убийство, сопряженное с изнасилованием. Все обстоятельства трагедии выясняются.

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