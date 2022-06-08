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За неисполнение родительских обязанностей на саратовчанку завели уголовное дело.

Сотрудники ПДН отдела полиции №2 города Саратова совместно с комиссией по делам несовершеннолетних установили, что 29-летняя саратовчанка не занимается воспитанием 7-летнего ребенка. Женщина не следит за здоровьем ребенка и не обеспечивает его полноценным питанием.

Квартира женщины находится в антисанитарном состоянии, спального места у ребенка нет.

Семья состоит на профилактическом учете. Возбуждено уголовное дело, женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

УМВД России по городу Саратову напоминает: за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей законодательство Российской Федерации предусматривает как административную, так и уголовную ответственность.

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