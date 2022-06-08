Стадион «Сигнал»

Роман Бусаргин: стадион «Сигнал» передадут в муниципальную собственность. Об этом стало известно из тг-канала врио главы региона.

Напомним, во время прямой линии с Романом Бусаргиным жители Энгельса попросили передать в муниципальную собственность стадион в поселке Приволжский, подведомственный группе компаний «Сигнал».

Врио губернатора обсудил это предложение с директором приборостроительного объединения Александром Никоновым. Никонов поддержал идею и уже встречался по этому поводу с районной властью.

— Стадион «Сигнал» - непрофильный актив для объединения. Несмотря на это, на протяжении многих лет группа компаний сохраняла спортивный объект, за что им огромное спасибо. После передачи в муниципальную собственность у нас появится возможность развивать и обновлять стадион при помощи государственных программ, - высказался Бусаргин.

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