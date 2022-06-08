Фото: ГИБДД

В Балаково водитель протаранил столб и погиб. Об этом информирует региональная госавтоинспекция.

Сегодня утром, 8 июня, в городе Балаково произошло смертельное ДТП.

Рядом с домом №8б по улице Транспортной 27-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением авто и протаранил столб. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте.

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