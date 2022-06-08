Дмитрий Плеханов: по финансам мы в глубокой яме

Фото: Наталия Калинина

Сегодня, 8 июня, в администрации Энгельсского муниципального района прошло очередное заседание постоянно действующего совещания в рамках которого был вынесен на повестку вопрос пополнения районного бюджета.

Итоговый недостаток бюджетных средств энгельсского муниципального района с учетом долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности составляет 2 миллиарда 455 миллионов 200 тысяч рублей. Из них на долги кредиторам приходится 567,9 миллиона. При этом поступления в бюджет на 1 июня составили всего 835 миллионов.

Исполняющий полномочия Главы Энгельсского муниципального района Дмитрий Плеханов назвал ситуацию беспрецедентной.

- По финансам мы в глубокой яме. Мы единственный район, ограниченный в своих финансовых операциях. Нам просто не верят, что мы можем эффективно расходовать свои средства, - вынужден был констатировать Плеханов.

В качестве плана по выходу из кризиса было предложено обеспечить:

- поступление в бюджет района и поселений налогов, сборов и всех положенных платежей

- систематический анализ невыясненных поступлений в бюджет

- принудительное взыскание задолженности по налогам, сборам и иным обязательствам.

Присутствующая на заседании депутат саратовской облдумы Юлия Литневская отметила, что нужно уже сейчас иметь дорожную карту по принимаемым мерам. Это предложение поддержал и Дмитрий Плеханов.

- Если мы чего-то не можем исполнить, то об этом нужно сообщать сразу и оперативно находить выходы из ситуации, - отметил исполняющий полномочия Главы Энгельсского муниципального района.

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