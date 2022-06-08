Фото из телеграм-канала Михаила Исаева

В Саратове установят стеллу «Город трудовой доблести». Об этом сообщил глава города Михаил Исаев в своем телеграм-канале.

Сегодня, 8 июня, начался монтаж бортового камня. Работы в сквере «Заводской» выходят на финальный этап. Подрядчик приступит к щебенению и армированию. Изготовитель стелы совершил предварительную примерку перед установкой, на следующей неделе в Саратов начнут доставлять сами элементы монумента.

— Глава районной администрации Андрей Марусов доложил о планах по благоустройству всего сквера. Здесь будет обновлена тропиночная сеть, заменены малые архитектурные формы, модернизировано освещение, - сообщает мэр

Напомним, что в 2020 году решением Президента России Саратову в числе первых было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести» за подвиг, совершенный жителями в годы Великой Отечественной войны в тылу.

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