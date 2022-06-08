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Жители Заводского района Саратова остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 8 июня, в Заводском районе Саратова на улице Огородной ведутся работы на коммуникациях, в связи с этим, холодное водоснабжение отключено у абонентов на улицах: Огородная, 75, 77, 79, 83, 87в; Пролетарская, 19а, 21, 23; 4-я Нагорная, 20, 23, 23а, 25, 25а, 25в, 26, 27, 27а, 27б, 28, 29, 29а, 30, 32, 34; Прессовая, 45а, 47, 47а; 7-я Нагорная, 22/28; 1-й Прессовый пр., 3.

Вернуть воду коммунальщики обещают к 20:00.

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