Фото: Архив

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболело 92 человека. Об этом сообщает министерство здравоохранения области.

Вчера, 7 июня, коронавирусом заболело 92 человека. Общее количество заболевших в области за все время составляет 253 179 человек.

На данный момент в стационарах лечатся 324 человек, на амбулаторном лечении находятся 843 больных.

С начала пандемии выздоровело 246 114 человек, за сутки — 85 пациентов.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове — 43 пациента.

Болеют в основном дети до 6 лет - 11 случаев и люди среднего и старшего возраста - на них приходится 65 случаев заражения.

У 14 больных выявлена пневмония.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.