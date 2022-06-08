Фото: ГИБДД
В Волжском районе Саратова сбили мальчика на переходе. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.
Сегодня утром, 8 июня, в 8.15 напротив дома 165 по ул Большая Затонская в городе Саратове произошло ДТП.
Водитель автомобиля «Газель» 33 лет сбил 12-летнего подростка на пешеходном переходе.
Мальчик с травмами госпитализирован.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.