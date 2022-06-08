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Общество8 июня 2022 5:52

В Волжском районе Саратова сбили мальчика на переходе

двенадцатилетний мальчик с травмами госпитализирован
Евгений Бадиков
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Волжском районе Саратова сбили мальчика на переходе. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Сегодня утром, 8 июня, в 8.15 напротив дома 165 по ул Большая Затонская в городе Саратове произошло ДТП.

Водитель автомобиля «Газель» 33 лет сбил 12-летнего подростка на пешеходном переходе.

Мальчик с травмами госпитализирован.

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