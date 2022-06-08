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Жительнице Саратова отказали в пособии в связи с «смертью» живого ребенка. Об этом стало известно от Уполномоченной по правам ребенка в Саратовской области Татьяне Загородней, с которой поделилась своей историей одна из жительниц Саратова.

Местная жительница по имени Ольга подавала заявление на выплату пособия на ребенка от 8 до 16 лет и осталась шокирована ответом госорганов.

— Татьяна Николаевна! Помогите мне пожалуйста разобраться в моей ситуации. Я подала заявление на пособие от 8 до 16 лет, два раза был отказ, причина: превышен доход, в чем я не согласна, а третий отказ пришёл где причину мне пишу: «государственная регистрация смерти ребёнка в отношении которого подано заявление». Слава богу с моими детьми все хорошо, все живы, здоровы, — приводит слова женщины чиновница.

В 11:30 редакция «КП-Саратов» связалась с пресс-службой Отделения ПФР и получила комментарий.

— По всем заявлениям, поданным на новое пособие семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, в личный кабинет заявителя поступают уведомления о принятом решении. Если выносится отказное решение, то указывается причина отказа, а также прикладывается комментарий с подробным обоснованием.

— При вынесении отказного решения по заявлению Ольги специалист Отделения ПФР по Саратовской области допустил ошибку, неверно указав причину отказа, но верно указав обоснование в комментарии – превышение дохода семьи в расчетный период над величиной прожиточного минимума. По результатам служебной проверки специалист будет привлечен к ответственности.

Управляющий Отделением ПФР по Саратовской области лично принесла свои извинения Ольге и дала подробные разъяснения о причинах отказного решения. В настоящий момент сложившаяся ситуация уже урегулирована, - заявляет пресс-служба.

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