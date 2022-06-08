Фото: СУ СКР

В Вольском районе обнаружили женщину с пробитой головой. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области

Вчера, 7 июня, в частном доме в селе Терса Вольского района Саратовской области, обнаружено тело 37-летней женщины с травмами головы.

Вольским следственным отделом организована доследственная проверка, совместно с судмедэкспертом проведен осмотр места происшествия.

Все обстоятельства случившегося выясняются, назначено вскрытие.

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