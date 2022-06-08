Фото: облспас

В Балаково из Волги вытащили тело неизвестного. Об этом сообщает облспас Саратовской области.

По предварительным данным, вчера, 7 июня, в 17:50 в службу спасения региона поступило сообщение о том, что на берегу реки Волги в Балаково обнаружены вещи гражданина, который, предположительно, утонул.

— Прибывшие на место водолазы в ходе поисков обнаружили тело молодого мужчины, тело извлекли на берег и передали следственно-оперативной группе, - рассказали в областной службе спасения.

Следственная группа выясняет все обстоятельства произошедшего.

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