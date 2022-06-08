В Саратове будет облачно в середине недели. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Сегодня, 8 июня, в Саратове температура колеблется от +12 с утра до +22 градусов днем. Утром будет ясно,в обед немного небо затянет тучами, возможен кратковременный дождь. Ветер дует северо-западный со скоростью 4-6 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Саратовской области будет переменная облачность, без осадков. Дует северный/северо-западный ветер с отдельными порывами до 15 м/с. Утром будет от +10 до +15 градусов, а днем температура воздуха прогреется до 25 градусов.

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