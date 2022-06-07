Фото: ГИБДД

В автокатастрофе в Ленинском районе Саратова пострадало три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

По предварительным данным, сегодня, 7 июня, в 17:15 напротив дома № 44 по улице Шехурдина столкнулись три автомобиля: Ford Focus, Kia и Hyundai. Одна из машин от удара перевернулась. На месте аварии работали сотрудники экстренных служб.

Сообщается о трех пострадавших - 47-летней женщине, находившейся за рулем Hyundai и двух мужчинах из автомобиля Kia.

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