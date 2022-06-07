Роман Бусаргин

В Саратовской области на развитие мелиорации направили 1,5 млрд рублей . Об этом врио главы региона Роман Бусаргин рассказал в своем телеграм-канале.

— В Москве провел рабочую встречу с Министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. Обсудили работу агропромышленного комплекса и реализацию государственных программ по поддержке аграриев, - сообщает Бусаргин.

Глава федерального ведомства обратил внимание на важность повышения эффективности производства и правильного использования удобрений. Особую значимость также имеет развитие мелиорации. В текущем году по профильной государственной программе профинансировано 15 проектов на общую сумму 1,5 млрд рублей.

— Посевная кампания вышла на финишную прямую. Одно из ключевых направлений для нашего региона - подсолнечник, по которому область обеспечивает почти четверть всего урожая в стране. Другое направление - животноводство. Нам удалось добиться роста в производстве скота и птицы (+5%) и молока (+3,1%), однако потенциал для развития гораздо больше, - рассказал врио губернатора.

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