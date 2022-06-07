Администрация ЭМР. Фото из соцсетей
Энгельсскую администрацию покинул Владимир Попеко. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Сегодня, 7 июня из администрации Энгельсского района Саратовской области уволился замглавы по строительству, ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Владимир Попеко.
Чиновник написал заявление по собственному желанию.
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