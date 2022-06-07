Администрация ЭМР. Фото из соцсетей

Энгельсскую администрацию покинул Владимир Попеко. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Сегодня, 7 июня из администрации Энгельсского района Саратовской области уволился замглавы по строительству, ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Владимир Попеко.

Чиновник написал заявление по собственному желанию.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.