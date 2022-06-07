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Общество7 июня 2022 13:49

Энгельсскую администрацию покинул Владимир Попеко

Чиновник написал заявление по собственному желанию
Евгений Бадиков
Администрация ЭМР. Фото из соцсетей

Администрация ЭМР. Фото из соцсетей

Энгельсскую администрацию покинул Владимир Попеко. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Сегодня, 7 июня из администрации Энгельсского района Саратовской области уволился замглавы по строительству, ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Владимир Попеко.

Чиновник написал заявление по собственному желанию.

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