Кадры с пресс-конференции

В Саратове отметят 350 лет со дня рождения Петра I. О программе мероприятий рассказала министр культуры области Наталья Щелканова.

Большая часть праздничных мероприятий в Саратове пройдут 9 июня в исторической части города, на Набережной космонавтов, главные события на площади у памятника Петру Первому.

В 11.00 часов на площади имени Петра Первого состоится торжественная церемония «Во славу деяний Петра!» с участием концертного оркестра духовых инструментов «Волга-Бэнд».

В 12:00 пройдет концерт Государственного Кремлевского оркестра «Радуйся, Русско земле!» с участием Президента Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова» Михаила Аркадьевича Брызгалова.

В 12.00 откроется выставка РОСИЗО «Петр I. 350 лет. Музей под открытым небом».

С 17.00 до 18.00 в театре кукол «Теремок» состоится мероприятие в рамках проекта «Большое чтение в Саратовской области», темой которого станут «Байки и потешки про Царя Петра».

В 18.00 на площади Петра Первого выступит театра хоровой музыки и оркестр духовых инструментов «Волга-бэнд» областной филармонии им.А.Шнитке «Завещание императора».

В 21:00 в сквере Петра Первого состоится премьерный показ «Музыкальные фрески из оперы Андрея Петрова «Петр I».

Завершит официальные торжества в 22.30 праздничный фейерверк.

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