Фото: ГИБДД
В Балаково мужчина за рулем иномарки врезался в тепловую камеру и погиб
Сегодня, 7 июня, в 14:05 во дворе дома №6 по улице Братьев Захаровых города Балаково 60-летний водитель автомобиля Kia Sportage врезался в тепловую камеру.
В результате ДТП автомобиль получил тяжелые повреждения, мужчина скончался.
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