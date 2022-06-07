Фото: ГИБДД

В Балаково мужчина за рулем иномарки врезался в тепловую камеру и погиб

Сегодня, 7 июня, в 14:05 во дворе дома №6 по улице Братьев Захаровых города Балаково 60-летний водитель автомобиля Kia Sportage врезался в тепловую камеру.

В результате ДТП автомобиль получил тяжелые повреждения, мужчина скончался.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.