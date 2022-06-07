Скриншот с сайта госзакупок

Мэрия Саратова готова потратить 15 миллионов на проект оптимизации дорожного движения. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города выставила на торги работы по актуализации и разработке проектов организации дорожного движения на дорогах Саратова. Начальная цена - 15 миллионов рублей, сообщается в карточке торгов на портале госзакупок. Финансируется из городского бюджета.

В сопутствующей документации указано, что общая протяженность муниципальных дорог в областном центре — 473,4 тысячи погонных метров, а разработка новых проектов требуется для 126,7 тысячи погонных метров. Всего в список попали 273 улицы.

Основной целью проекта является «повышение пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов».

Извещение опубликовано сегодня, 7 июня, заявки принимаются до 15 июня включительно.

Работы необходимо будет выполнить до 31 октября.

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