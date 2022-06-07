Фото: Союзмультфильм

Саратовских детей пригласили на киностудию «Союзмультфильм». Об этом информирует министерство образования области.

Школьники и воспитанники детских садов Саратовской области получили шанс побывать на знаменитой киностудии «Союзмультфильм», которая в этом году отмечает 86-летие. В честь годовщины творческое объединение запустило флешмоб «Ты — мультгерой!».

В рамках акции дети должны перевоплотиться в любых героев, которых создавал «Союзмультфильм». Чтобы принять участие, нужно сфотографировать или снять на видео образ ребенка и опубликовать это в соцсети «ВКонтакте». К посту важно добавить хештег #я_в_Союзмультфильме и отметить группу киностудии: https://vk.com/soyuzmultfilm.

Сообщается, что автор лучшей работы сможет поехать на экскурсию в «Союзмультфильм». Победитель познакомится с творческим коллективом и узнает, как создаются анимации. Расходы по организации путешествия оплатит киностудия. Ещё 10 лучших работ попадут на страницы нового журнала «Союзмультфильм».

Итоги флешмоба будут подводить 14 июня.

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